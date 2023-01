non ha convinto Tuttosport nei 20 minuti giocati contro il Monza in Coppa Italia. L'argentino è stato protagonista in particolare di un episodio che ha fatto discutere, ovvero la giocata di "Rabona". "Lo status da campione del modno non gli impedisce una rabona utile solo a sé stesso. Come avrebbe spiegato l'eventuale 2-2 del Monza? Entra in campo col solo scopo di puntare Izzo. Non è più un ragazzino, dovrebbe dimostrarlo con i fatti". Il voto in pagella è 4.