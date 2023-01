L'agenda di mercato alla Continassa era pronta da tempo, ben prima della rivoluzione del 28 novembre. E non è cambiata nemmeno dopo. Sul fronte delle entrate c'era spazio solo per un esterno destro di complemento, eventualmente: a patto che sul mercato spuntasse l'opportunità giusta, a patto che almeno un giocatore di peso (nel monte ingaggi) gli facesse spazio, a patto che nessun giovane convincesse Max Allegri a dargli fiducia, a patto che gli infortunati continuassero in toto a non vedere la prospettiva di un ritorno in campo. Tutta una serie di condizioni che in questo momento stanno in realtà convincendo la dirigenza bianconera, quando mancano venti giorni o giù di lì al termine del mercato, a restare così in questa sessione rimandando ogni ragionamento a tempi migliori. Di questo si è discusso nel summit in scena alla Continassa mercoledì mattina, tra gli uomini mercato della Juve di oggi. Così l'agenda mercato non cambia e il progetto bianconero continua a prevedere le seguenti linee guida: fiducia ai giovani, attesa degli infortunati, arriva qualcuno solo se parte qualcuno. Con dei nuovi-vecchi aggiornamenti che catalizzano la fase di studio del club bianconero in questa fase.Scoprili in gallery