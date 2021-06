Tutto pronto e tutti pronti: la Juve sta progettando in queste ore il futuro prossimo. La certezza, raccontata da La Gazzetta dello Sport, è che si ripartirà da metà luglio, anche se ci sarà una Juventus molto frammentata a causa degli impegni dei giocatori agli Europei e in Copa America. Tant'è: ci sarà Allegri, nel mentre impegnato a progettare la squadra che sarà. LE DATE - Da quando? La Juve di Allegri si ritroverà a Torino il 14 o il 15 luglio, dando il via finalmente alla nuova stagione. La squadra si ritroverà alla Continassa, dove resterà per tutta la durata del ritiro. Decisione anche di Allegri, che preferisce restare a casa dove ha tutti gli strumenti per lavorare al meglio insieme al suo staff.



PRESENTAZIONE ALLEGRI E AMICHEVOLI - Il tecnico sarà presentato, per Gazzetta, nei primi giorni di ritiro. E per quanto riguarda le amichevoli, ci saranno tre o quattro match probanti, di livello internazionale, da giocare in Italia e in Europa.