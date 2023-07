Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, salvo imprevisti ildella Juventus,, si recherà a Londra giovedì per un incontro decisivo. Il club bianconero cercherà di sbloccare la trattativa con il West Ham per la cessione di Denis Zakaria, il quale ha suscitato maggiore interesse da parte del club inglese, ma è seguito anche da Bournemouth, Lens e Lille. Le ultime indiscrezioni filtrate lasciano intravedere un clima di ottimismo riguardo ad un avvicinamento tra le parti coinvolte. La Juventus ha fissato la richiesta per il giocatore a 20 milioni di euro, mentre l'offerta del West Ham si aggira intorno ai 15 milioni di euro più bonus.La Vecchia Signora, una volta conclusa la trattativa con il West Ham, riprenderà i contatti con il Leicester per il laterale Timothy Castagne. L'accordo con il giocatore sarebbe già stato raggiunto, ma bisogna ora trovare un'intesa con le Foxes in merito alla cifra richiesta, che si attesta sui 15 milioni di euro. La formula contrattuale potrebbe essere determinante per fare la differenza in questa trattativa. La Juventus è determinata a rinforzare le fasce laterali della squadra e sta lavorando intensamente per raggiungere gli obiettivi di mercato.