La, con la vittoria dell'Inter contro lo Sheriff e il pareggio del Milan contro il Porto, ma anche tanta Juventus. Eccoin edicola domattina:"Juve, tutto sulla Champions; Milan, tutto sullo scudetto". Una prima pagina divisa in due, per sottolineare la differenza di rendimento tra le due squadre nelle due competizioni. "Primi nel girone e già gli ottavi, i bianconeri a -16 dal vertice in campionato, si concentrano sempre di più sull'obiettivo europeo"."Inter, Epic Simone". Il Corriere dello Sport celebra la vittoria dell'Inter contro lo Sheriff e dedica alla Juventus una spalla: "Dybala, leader in scadenza. "Paulo non ha ancora rinnovato il contratto ma è stato decisivo con i russi".