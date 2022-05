Quello che lascia Giorgio Chiellini non è soltanto un vuoto di leadership, ma anche e soprattutto un vuoto tecnico. Per tanti aspetti, la Juve dovrà scegliere l'erede con estrema cautela, con la massima attenzione, con una sincera predisposizione al futuro. Nell'edizione odierna di Tuttosport vengono riportati quattro nomi importanti, a loro modo giusti e comunque potenzialmente da poter incastrare nello scacchiere juventino.



Il preferito resta Kalidou Koulibaly, ma prenderlo dal Napoli potrebbe essere molto complicato, nonostante un contratto non lunghissimo. Restano Gabriel e Milenkovic, può spuntare un nome a sorpresa. Senza dimenticare Merih Demiral e Federico Gatti: al momento, ancora di proprietà.



Leggi le varie situazioni nella gallery dedicata.