A sinistra, servono corsa e spinta. Se Alex Sandro vuole rimanere nonostante il contratto in scadenza con maxi-ingaggio (e questo complica tutto), occhio alla situazione di Luca Pellegrini, che vedrebbe di buon occhio un possibile rientro alla Roma, oltre a varie proposte dalla Premier League, Fulham e West Ham su tutte. Se parte uno, ne arriva un altro. E per fare il titolare, del presente e del futuro.



IL NOME IN POLE - C'era Owen Wijndal in pole position, anche se ora l'Ajax sembra nettamente in vantaggio. Da mesi se ne parla con la scuderia Raiola. L'esterno dell'AZ è esattamente ciò che sta cercando la Juventus. Classe '99 ma ha già esperienza internazionale. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e allora si può andare al ribasso nella trattativa. La Juve vuole spendere molto meno dei 20 milioni richiesti dagli olandesi. Stessa cifra proposta dall'Udinese ai bianconeri per Udogie. Mentre Emerson Palmieri sarebbe l'usato sicuro.