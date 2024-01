Qual è esattamente il ruolo alladi Gianluca? Lo ha spiegato lui stesso, nella sua lunga intervista a Tuttosport: "Faccio da collettore e supporto tra la Prima Squadra e il mondo dei giovani tra i vari direttori per gestire al meglio i flussi dei calciatori che si muovono tra i diversi livelli. Cercando di valorizzare i calciatori, un lavoro complesso ma la fortuna è di avere a che fare con interlocutori che hanno sposato il progetto per cui sia l’allenatore dellache il direttore della Next Gen sanno che devono concentrarsi molto sullo sviluppo dei calciatori. In prima squadra in questi due anni sono stati lanciati damolti giocatori: sapevamo di avere calciatori di valore grazie a chi li ha presi e chi li ha gestiti ma non potrà essere ovviamente sempre così".