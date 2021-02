La Juventus pianifica il futuro della difesa e allontana le voci di un possibile addio. I bianconeri sono pronti a prolungare il rapporto con il difensore rumeno Dragusin, classe 2002: a giorni potrebbe arrivare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Premier League e Lipsia stimano il classe 2002, per questo la Juve sta accelerando i tempi dei discorsi per non perderlo prematuramente. E allora, eccoci nei momenti clou, quelli caldi. Dragusin e la Juve però non prevedono sorprese: andranno avanti insieme, sono arrivate anche le rassicurazioni dal punto di vista tecnico. E per un possibile percorso di crescita altrove, chissà. C'è tempo per pianificare tutto.