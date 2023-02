L'ultimo (e unico) doppio confronto risale alla stagione 1995-96, quella che per lasi è conclusa con la conquista della coppa più ambita che da allora a Torino non si è più vista. Ed è anche per questo motivo che la sfida di domani sera contro ilè fondamentale per la squadra di Massimiliano, che a 3.231 giorni dall'ultima volta torna in campo per l'con l'obiettivo di iniziare al meglio un cammino che potrebbe regalare un trofeo continentale che manca da quasi 27 anni. Guardando i dati relativi a presenze, palmares e monte ingaggi dei giocatori, la differenza tra le due rose sembra abissale. Eppure la squadra francese di Antoineè ben organizzata e compatta, con alcune ottime individualità. E i numeri, ora, le stanno dando ragione.Il Nantes, infatti, arriva da, con tanto di qualificazione ai quarti di finale di. La classifica dinon sorride particolarmente (13° posto con 28 punti raccolti in 23 giornate), ma dopo la sosta per il Mondiale i gialloverdi hanno ingranato la quarta con(contro il Marsiglia)(0-0 contro il Lione)in tutte le competizioni (pur contro avversarie "alla portata"); in Europa League, invece, hanno chiuso il girone G al secondo posto con, davanti a Qarabag e Olympiacos ma dietro al Friburgo, arrivando così al doppio confronto con la Juve.Per quanto riguarda i singoli, il pilastro della squadra è il fantasista classe 1997 Ludovic, che Antoine Kombouaré ama piazzare sulla destra come ala. Da tenere d'occhio anche Moses, agile esterno sinistro con l'ossessione per il dribbling, nonchè Moussa, centrocampista che ha giocato una finale di Champions League con il Tottenham. Tra i pali Alban, vecchia conoscenza della Serie A con un passato alla Fiorentina. Quattro rinforzi preziosi, poi, sono arrivati dal mercato di gennaio: il nome più importante è quello di Andy, prima punta prelevata dal Nizza; la difesa, invece, si è arricchita con Joaodal Benfica (centrale) e Jaouendal Paris FC (terzino sinistro). A completare il quadro degli acquisti il jolly Florent, centrocampista preso dallo Schalke 04. Meglio prestare attenzione a tutti i dettagli in casa Juve, per evitare brutte figure.