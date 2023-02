E dunque, saràagli ottavi di finale di. La squadra tedesca, con sede nell'omonima città in Brisgovia nel cuore della "Foresta nera", sulle rive del Reno, è attualmente al quarto posto nella classifica di, ad appena tre punti da Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Union Berlino appaiate a 43. La formazione è guidata dal tecnico Christian, 57 anni, con un passato sulle panchine di altre tedesche tra cui lo Stoccarda.In Europa League il Friburgo è approdato aglidopo aver vinto il proprio girone. 6 le partite giocate, con quattro vittorie e due pareggi; 13 i gol segnati (di cui 11 dall'interno dell'area di rigore) a fronte di 89 tiri totali, e appena 3 quelli subiti, con un 52,5% di possesso palla. 13 i cartellini gialli, con 70 falli commessi.Tendenzialmente il Friburgo scende in campo con unmaha dimostrato di saper cambiare pelle a seconda del momento e dell'avversario, talvolta adottando anche ilin porta nellaFlekken, in difesa Sildillia, Ginter, Lienhart e Gunter, a centrocampo Keitel, Sallai, Hofler, Grifo e Doan, in attacco Gregoritsch.- Le "stelle" della squadra si trovano principalmente nella retroguardia: sono i due centrali, rispettivamente 29 e 26 anni, che sono infatti valutati 20 milioni di euro, ma da tenere d'occhio c'è anche l'italiano Vincenzo, capocannoniere stagionale cone pericoloso soprattutto da, che nel 2018 ha esordito con la Nazionale azzurra.La sfida tra Juve e Griburgo non ha precedenti: si tratta infatti di un, tutto da vivere. La gara di andata è in programma il 9 marzo all'Allianz Stadium, il ritorno il 16 allo Stade Europa-Park.