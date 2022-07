Una volta chiusa la cessione di, ladovrà subito concentrarsi sul sostituto. Magari da regalare ad Allegri già per la tournée in America. Non sarà facile. Anzi: sarà complicatissimo.Intanto, domani si avrà già una prima risposta sul fronte Bremer. La Juve è pronta ad approfittare di una nuova situazione di stallo. L'Inter lavora per chiudere, anche se Skriniar-Psg non è ancora definita. I bianconeri sono pronti anche all'assalto a Milenkovic, alla Fiorentina basterebbero 15 milioni di euro. Il doppio colpo è possibile, in questo senso va registrata anche la situazione di Rugani: anche la sua permanenza ora è in bilico. Serve spazio. Per un big e un usato sicuro. Gabriel e Pau Torres sullo sfondo, Bremer e Milenkovic già caldi nelle prossime ore.