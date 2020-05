4









Diciamo che i sogni sono altri. Ma la concretezza di un mercato più povero del previsto spinge anche le squadre a badare ai fatti, a evitare di rincorrere opzioni troppo lontane e di fatto impossibili. Ecco perché le poche energie bianconere stanno andando in canali precisi, ecco perché i nomi che resistono sono sempre più quelli di Arek Milik e Raul Jimenez.



LA SITUAZIONE - Non poteva arrivare emergenza peggiore in un momento più critico. La spesa per il centravanti è da sempre la più difficile: c'è solo un posto, e bisogna prender bene e non lasciarsi prendere dai sensazionalismi. Tuttosport per questo ha voluto specificare il dossier tra le mani di Paratici: tra il centravanti del Napoli e quello dei Wolves non esistono differenze palesi, né la freccia pende da un lato soltanto: entrambi possono essere una valida alternativa all'attacco che Sarri metterà in piedi già da questo finale di stagione. Non ci si stacca da Ronaldo, Dybala e Douglas Costa: servirà solo una quarta punta per poter salutare Higuain con il cuor leggero.