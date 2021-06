Lavori all'Allianz Stadium per il decennale. Dopo un anno di partite ininterrotte, lo stadio bianconero torna a riposare e si rifà bello per la nuova stagione che sancisce il ritorno a casa di Massimiliano Allegri. Ma che tipo di lavori si stanno svolgendo in zona Continassa? Si è scavato nel profondo, fino agli strati inferiori del prato verde, quello tra sabbia e terra, fino ai tubi di riscaldamento del terreno. L'ultima fase dei lavori sarà la posa del manto, che avrà bisogno di due mesi di inattività per attecchire al meglio: ci sarà tempo fino al primo weekend di settembre, quando la Juve dovrebbe debuttare in casa dopo la prima partita verosimilmente in trasferta.