Come racconta Calciomercato.com, adesso sono i giovani la parola chiave. Da Fagioli a Miretti, da Iling Junior - ha appena rinnovato - a Soulé. E occhio anche a Barbieri, Riccio e Barrenecheca, che Allegri sta testando. Una carica di ragazzi guidati da qualche 'senior' come Chiesa e Bremer. Dovrebbero rimanere anche Szczesny, Danilo e Milik, per il quale la Juve vorrebbe esercitare il diritto di riscatto dal Marsiglia.