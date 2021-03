1









La Juventus vuole ringiovanire la rosa: il tetto massimo di età per i nuovi acquisti, tranne eventuali eccezioni, è addirittura di 23 anni. Questo rivela Sky Sport, che spiega come Aguero, per questo motivo, ad oggi non rientri nei piani del club bianconero. Per quanto riguarda un 27enne come Paulo Dybala, la situazione del rinnovo è di totale freddezza con la Juve. Anche perché è difficile per la società accogliere una richiesta di aumento come quella avanzata da Dybala dopo una stagione del genere. Il suo contratto scadrà nel 2022.