La Juventus, oltre al centrocampista di qualità, sta cercando un centravanti puro già possibilmente nella sessione di mercato invernale. Questo è il punto di Tuttosport su Dusan Vlahovic della Fiorentina: "Un 2000 di enorme spessore che ad ora è capocannoniere del campionato italiano e in futuro si vedrebbe in bianconero se non fosse cheZakaria e l’ex Partizan Belgrado sono obiettivi forti per gennaio, comunque legati a una cessione."