Il principale obiettivo di mercato della Juventus resta il terzino destro. L'addio di Joao Cancelo aprirà un buco importante da colmare il prima possibile. Il principale favorito resta Kieran Trippier: l'esterno inglese ha corsa e tecnica, ma il Tottenham non vuole privarsi di lui per meno di 30 milioni. Una delle alternative è Danilo del Manchester City. I bianconeri, per ora, lo considerano una pista secondaria, dando la priorità al terzino degli Spurs. Solamente in caso di fallimento sul fronte Trippier si opterebbe per un cambio di rotta.