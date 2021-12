All-in su Gianluca. Laci proverà, e ci proverà subito a gennaio, perchè la necessità di rinforzare il parco attaccanti è più che mai impellente. E il classe 1999 del, come confermato da più parti, è il profilo ideale ad oggi, viste le evidenti difficoltà nell'arrivare a Dusanprima della prossima estate. Il centravanti romano è il preferito anche di Massimiliano: è giovane, italiano e ha ancora margini di crescita importanti, oltre ad undecisamente in linea con i nuovi parametri bianconeri.Come riportato da Calciomercato.com, Cherubini e colleghi avevano sondato il terreno con l'ad neroverde Giovannigià nelle scorse settimane, durante il suo blitz a Torino. La valutazione di circa 25 milioni di euro dei mesi passati, però, è lievitata e oggi, dopo aver piazzatoall'Atalanta, il club emiliano non ha urgenza di privarsi di un altro pezzo pregiato. Servirebbe dunque una proposta molto importante, nell'ordine dei, cifra che la Juve può impegnare solo a fronte di una o più cessioni degne di nota. L'alternativa resta quella di mettere sul piatto un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, considerando il precedente di, oppure di inserire nella trattativa contropartite tecniche tra i giovani, anche dell'Under 23.Anzi, il sogno del Sassuolo sarebbe quello di scatenareper Scamacca a giugno, a cui possano partecipare anche- ugualmente sulle sue tracce - e magari qualche club straniero. La Juve, però, lo vuole adesso. E, secondo la Gazzetta dello Sport, il centravanti sarà oggetto di un. Le manovre sono ufficialmente iniziate.