La Juventus fa sul serio. Per far tornare Paul Pogba il club bianconero si è mosso d'anticipo. E il canale con Rafaela Pimenta è aperto. Il Polpo rappresenta l'obiettivo numero uno della Juve e non solo e, come vi abbiamo raccontato, questa settimana è previsto un nuovo incontro programmato sempre a Torino. Molto importante. L'OFFERTA - L'offerta della Juve è stata presentata: 8 milioni netti più bonus (che possono far salire l'ingaggio ben oltre i 10 milioni) per tre stagioni. Pogba sa di poter ottenere di più altrove e allora spinge almeno per avere un contratto più lungo di almeno un anno. Il progetto bianconero, però, convince: sarebbe centrale, spinto nel ruolo di uomo copertina anche da Adidas. Pavel Nedved e Max Allegri parla senza passare da alcun intermediario, perché Torino è la sua seconda casa e l'ambiente non può che farlo sentire coccolato. C'è un unico fattore di rischio: Zinedine Zidane. Se dovesse andare al Psg, infatti, il Polpo sarebbe la richiesta numero uno. Nonostante tutto, c'è fiducia per la riuscita del colpo.