Sono giorni caldi, sono giorni di fatti oltre alle solite parole. Tra campo e mercato, Fabio Paratici sta provando a definire anche la Juventus che sarà. Un obiettivo su tutti: trovare un centravanti che possa rimpiazzare Gonzalo Higuain a partire dalla prossima stagione. Il nome è chiaro ormai da tempo: nelle intenzioni bianconere, c'è soprattutto Arek Milik, il cui contratto con il Napoli scade nel 2021.



VALUTAZIONI - Chiaramente, De Laurentiis non ha intenzione di mollare immediatamente l'osso. Nonostante la situazione di contratto, continua a valutare l'attaccante polacco intorno ai 45 milioni di euro. Come racconta Goal.com, Paratici aveva pertanto proposto Christian Romero, difensore argentino del Genoa che la Juventus ha già piazzato nuovamente sul mercato. Più spendibili, per gli azzurri, i nomi di Luca Pellegrini e soprattutto Federico Bernardeschi. Tocca alla Juve, adesso: serve l'offerta giusta.



DAL NAPOLI - Intanto, come raccontato da Calciomercato.com, resta comunque riluttante la posizione del Napoli. I partenopei non vorrebbero cederlo alla Juve, storica rivale: fino all'ultimo proverà infatti a portare Milik altrove. Una situazione, questa, che ha particolarmente innervosito Aurelio De Laurentiis.