Un inserimento dell'ultim'ora, in un affare che sembrava chiuso. La Juventus prova a chiudere il mercato con un botto di altri tempi: pressing su Federico Gatti, centrale del Frosinone molto ambito sul mercato.



AVANTI TUTTA - Il centrale sembrava promesso sposo del Torino, che aveva trovato un accordo di massima con il club laziale su una base di 10 milioni di euro. Il classe 1998 si sta mettendo in mostra in Serie B, dov'è tra i top della categoria. Non si conoscono cifre o dinamiche dell'affare, ma difficilmente la Juve scenderà sulla base d'asta già scatenata con i granata. Secondo Calciomercato.com, dagli ambienti del Torino filtra pessimismo per la chiusura dell'affare. Ed è 'colpa' proprio della Juve, pronta a prenderlo per poi lasciarlo a Frosinone per i prossimi 6 mesi.