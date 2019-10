Non sarà un colpo invernale, ma uno da studiare nella torrida Torino del mese di giugno. La Juve però sembra aver già deciso: c'è Eriksen, nei pensieri dei dirigenti. C'è il danese nelle intenzioni di un mercato che dovrà aggiungere ulteriore qualità a una squadra che dispone già di un tasso tecnico incredibile.



LA SCELTA - Perché proprio il calciatore del Tottenham? Perché il trequartista continua a non avere intenzione di rinnovare: gli inglesi stanno ormai per mollare la presa, e a breve potrebbero accettare l'ipotesi cessione. Magari già a gennaio, con il Real Madrid che resiste e che sarebbe in grado di portare i soldi che vogliono gli Spurs. Ecco, dovesse partire nel prossimo mercato disponibile, la Juve sarebbe praticamente spacciata a causa dei blancos. Se però il Tottenham dovesse resistere...



CARTA RABIOT - Se dovesse resistere, il Tottenham, farebbe un favore importante anche alla Juventus. Che in estate avrà tutt'altra disponibilità e intenzioni ben chiare. A proposito: dalla Francia arriva un'idea particolare. E cioè:secondo Le10Sport, i bianconeri potrebbero già proporre Adrien Rabiot agli Spurs per prelevare subito il centrocampista danese. Al momento sembra fantamercato. Al momento.