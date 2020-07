2









Dzeko o Milik. Tuttosport non ha dubbi sul prossimo centravanti della Juventus, ma ha deciso di prendere i suoi tempi. Di non forzare. Di provare a sondare tutti i terreni possibili. E allora, complice l'addio di Higuain (vedremo dove, e a quale prezzo), il nome nuovo per i bianconeri potrebbe essere certamente quello del "polacco napoletano", occhio però anche al bosniaco, capitano della Roma.



CONTATTI - Sì, perché la Juve ci sta provando anche per Dzeko. In fase di stallo la trattativa con Milik (a causa della riluttanza momentanea di Bernardeschi e la non totale condivisione sulle cifre dello stesso Milik), e allora Paratici ha iniziato ad avere rapporti con l'attuale ad Fienga. Edin guadagna tanto, circa 7 milioni a stagione: ma lo scambio può essere messo in piedi, magari con una formula creativa. Come rivela Tuttosport, alla Juve avrebbe due anni di contratto, gli stessi che avanzano con la Roma.