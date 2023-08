Domenicoe lahanno raggiunto un accordo preliminare per un contratto di quattro anni, il che spiega l'attuale sforzo da parte dell'attaccante calabrese e dei suoi agenti nel cercare di finalizzare rapidamente il suo trasferimento alla Juventus. Nonostante il periodo di Ferragosto, Berardi sta esercitando pressioni persistenti sul Sassuolo, poiché finora il club emiliano ha mantenuto una posizione ferma sull'argomento.In attesa di un contatto diretto tra il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, e il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, circolano le prime indiscrezioni riguardo a un possibile prezzo di trasferimento tra i 25 e i 30 milioni di euro. Si discute anche della possibilità di coinvolgere giocatori quali(come alternativa) al fine di ridurre l'aspetto finanziario dell'operazione. È chiaro che la Juventus mira a contenere le spese durante questo mercato estivo, motivo per cui ha adottato questa strategia poco convenzionale, affidando all'entourage del giocatore il ruolo di intermediario e riservando l'entrata in scena ufficiale ai dirigenti juventini solo al momento opportuno.È importante notare che un anno fa, il 17 agosto, il Sassuolo aveva annunciato il rinnovo del capitano Berardi fino al 2027, con un significativo aumento del suo stipendio, che era quasi raddoppiato da 1,8 milioni di euro a circa 3 milioni. Questo sembrava un impegno a lungo termine, considerando che il talentuoso calciatore calabrese aveva appena compiuto 29 anni ed era entrato nella fase più matura della sua carriera. Tuttavia, è diventato evidente che Berardi nutriva l'aspirazione di fare un grande passo avanti, nonostante il riconoscimento come leader indiscusso della squadra sotto la guida di Dionisi. Nella stagione precedente, nonostante un infortunio prolungato, aveva contribuito con 12 gol e 7 assist, mantenendo un rendimento di alto livello in linea con la sua carriera.