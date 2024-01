Lo ha già comunicato al Boca Juniors ed è pronto per un viaggio in Italia, precisamente a Torino, dove lo aspetta la Juve. Un colpo importante per le giovanili bianconere, visto che è considerato tra i giovani di maggior talento e prospettiva dell'intero panorama Under 16 argentino. Un trequartista mancino, classe 2008, messo subito nel mirino. E da diversi mesi i dialoghi tra il club e gli intermediari che hanno proposto l'opportunità di ingaggiarlo procedono.L'aiuto arriva anche da quel passaporto comunitario in arrivo, per il quale servirà ancora un po' di attesa legata al completamento di tutte le pratiche. Le origini della mamma - Croazia - possono trasformare in realtà il sogno di tutta la famiglia di spiccare subito il volo in Europa.. Proprio come Soulé, che arrivò nel 2020 sfruttando il passaporto comunitario, in quel caso italiano, e partì con la medesima scalata.