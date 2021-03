2









Un futuro a due strade: con Ronaldo o senza Ronaldo. Perché con o senza il portoghese tutto cambia. Il mercato è ancora in alto mare, ma i club programmano la prossima stagione e la Juve continua il suo piano rivoluzione, forse un po' più drastica dopo la grande delusione. In casa Juventus ci sono giocatori già con la valigia in mano, che difficilmente resteranno a prescindere, e ci sono anche tanti obiettivi, diversi: Milik, Locatelli e Gosens sono i più quotati a indossare il bianconero in questo momento, ma serve che qualcuno gli faccia spazio. Sarà un mercato complesso, ancora una volta creativo, con la Juve che dovrà far fronte ai cambiamenti necessari, anche grossi.



IL FUTURO DELL'ATTACCO - CR7 resta il caso più spinoso, intorno a cui ruoterà poi il resto del mercato. Così scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come sarà lui e nessun altro a decidere il suo futuro, ma molto dipenderà da come finirà la stagione e dalle offerte che arriveranno al suo procuratore Jorge Mendes. A Torino - si legge sulla rosea - lo descrivono sempre più solitario e silenzioso, col Real Madrid ancora nel cuore, ma non sarà facile trovare un club disposto a dargli uno stipendio di 31 milioni di euro netti all’anno. Se Ronaldo resterà, è più facile che venga sacrificato Dybala e si investa su Milik, con Kean come alternativa. Se invece Ronaldo se ne andrà, la Juve dovrà fare un investimento più pesante davanti. I nomi? Da Aguero del City a Depay del Lione, tanti sulla lista. Oltre al grande sogno Haaland, uno su cui costruire il presente e il futuro. Da non escludere nemmeno il doppio addio Ronaldo-Dybala, per quanto improbabile. Valutazioni in corso anche su Morata.