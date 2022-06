Come racconta il Corriere dello Sport, c'è Dusan Vlahovic e ci sarà anche Federico Chiesa. Per il resto l'attacco bianconero è ancora tutto da costruire. Con almeno un obiettivo ben chiaro: Angel Di Maria, ovviamente. La mossa, anzi la doppia mossa, è stata fatta, la Juve ha presentato le sue offerte e ora è in attesa. Tutto o quasi ruota quindi attorno al sì di Di Maria, almeno per ora.