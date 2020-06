Non ci sarà Chiellini. Alla partitella in famiglia, in programma questa sera all'Allianz Stadium, alla Juve mancherà ancora il suo capitano. Niente di trascendentale, né qualcosa di profondamente grave. Però un indizio, arrivato ancora oggi dal via vai della Continassa. Il numero 3, infatti, ha svolto nuovamente una seduta personalizzata tra le mura del centro sportivo. Con Higuain, saranno gli unici assenti della sfida di questa sera, che vedrà protagonisti anche calciatori dell'Under 23: saranno loro a mischiare le carte, ad allungare le squadre. Appuntamento alle 21.45: la Juve torna allo Stadium. Non vedeva l'ora.