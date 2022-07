7 milioni di buoni motivi per dirsi addio.è più lontano dalla permanenza alla, dunque è più vicino all'addio. Il gallese è rientrato a Torino, si sta allenando con i bianconeri, ma di fatto i suoi saluti sono già scritti. Tocca solo trovare un accordo. Spinoso, certo: ma necessario, stavolta per entrambe le parti.Come conferma Calciomercato.com, da tempo le parti stanno provando a risolvere e rescindere il contratto che lega il gallese ai bianconeri fino al 30 giugno 2023. Un anno di contratto che peserà sul monte ingaggi per 7 milioni più bonus. Ad oggi la Juventus ha offerto 2 milioni di buonuscita e il giocatore che ne chiede almeno 4. Sullo sfondo resta una carta che la società torinese sta provando a giocarsi: si tratta del Mondiale in Qatar, per il gallese è una prima volta.L'addio conviene a tutti.