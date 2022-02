Un periodo piuttosto lungo passato fuori, per Leo Bonucci. L'ultima presenza del difensore in maglia 19 risale al 21 dicembre, la notte del 2-0 al Cagliari, un problema muscolare alla coscia sinistra gli ha fatto saltare cinque partite di campionato più gli impegni in Coppa Italia contro la Sampdoria e in Supercoppa contro l'Inter, un periodo nel quale la Juve ha dimostrato una certa solidità difensiva.