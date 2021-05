2









Per un Ronaldo che potrebbe partire, ecco un Cuadrado che potrebbe rimanere. Il colombiano è in piena corsa e in ogni senso possibile: corre verso un posto Champions, verso una maglia da titolare (scontata) con il Bologna e poi verso un rinnovo che non è mai stato messo in discussione. Ecco, nemmeno dalle voci che l'avrebbero volentieri visto alla ricerca di un ultimo e ricco contratto. No, Juan rimarrà: e la scadenza di contratto sarà portata dal 2022 al 2023.



UN ALTRO ANNO - Le parti sono al lavoro, la Juve non ha avuto mai dubbi sull'importanza di Cuadrado. Che anche con Pirlo, e con Sarri e Allegri prima, si è dimostrato l'uomo in grado di ribaltare le sorti della Juventus. Da quel gol nel derby fino al guizzo con l'Inter, a Juan molto spesso i bianconeri si sono aggrappati in piena tempesta. Ed è sembrato 'naturale' ricambiare ogni gesto con quello più importante: portare a sette le stagioni di Juan alla Juventus. Per il momento...