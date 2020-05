Manca solo l’annuncio per i rinnovi di contratto di Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini con la Juventus. Il capitano bianconero firmerà un accordo annuale: l'obiettivo è valutare di anno in anno cosa fare. Confermate per Chiellini le cifre attuali del suo salario: circa 3.5 milioni di euro più bonus. Come racconta Calciomercato.com, l'infortunio è ormai alle spalle, si alternerà con Matthjis de Ligt e Leonardo Bonucci in un calendario fittissimo, provando ad arrivare in dodici mesi al meglio per l'ultimo appuntamento in azzurro, all'Europeo del 2021.