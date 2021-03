Come raccontato da Tuttosport, Giorgio Chiellini ha messo nel mirino il Porto. Il capitano bianconero vede la sfida di ritorno con i lusitani come obiettivo di squadra ma anche suo personale: da giorni è sintonizzato su quella frequenza, anche perché rientrerà dopo un periodo di indisponibilità. Giorgio infatti sarà in campo, almeno stando a TS, proprio nella gara di Champions League: nella serata da dentro o fuori, nella quale un gladiatore come lui certamente si esalterà. Dal Porto al Porto, dalla Champions alla Champions: tutto pronto per il rientro di Chiellini. Che questa sera verosimilmente sarà all'Allianz Stadium per sostenere i compagni. Ultimo gradino. Poi il ritorno.