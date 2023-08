Come racconta il Corriere dello Sport, la Juve per il debutto è praticamente pronta: il tecnico ha due ballottaggi da risolvere. Uno è in difesa tra Gatti ed Alex Sandro, che si contendono il posto accanto a, davanti a. L’altro è sulla fascia sinistra, dovecontende una maglia a Kostic. A centrocampoè favorito super giocare da mezzala destra, in un reparto che vedrà Locatelli in regia e Rabiot interno sinistro. La novità molto attesa riguarda Weah: lo statunitense, unico volto arrivato dal mercato, è pronto per debuttare in Serie A. In attacco non ci sono dubbi: Vlahovic più Chiesa è il tandem per l’avvio della stagione. Milik è pronto dalla panchina mentre Kean è ancora in dubbio dopo una botta alla tibia.