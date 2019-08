Il grande giorno di Danilo è arrivato. Il giocatore brasiliano, classe 1991, arriverà nel tardo pomeriggio all’aeroporto di Torino, Caselle, e nella giornata di domani sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con la Juventus. Il terzino brasiliano arriva sotto la Mole dopo due stagioni, non troppo felici, trascorse, al Manchester City. Nelle stesse ore in cui Cancelo sta svolgendo le visite mediche con gli inglesi, il suo nuovo difensore della Juve sta facendo il percorso inverso. Nella trattavia che ha visto interessati i due giocatori, il City corrisponderà alla Juventus un conguaglio in cash vicino ai 30 milioni di euro.