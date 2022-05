A whole lotta love pic.twitter.com/3bDZherXft — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 5, 2022

In casa Juve i pensieri di mercato sono rivolti principalmente al futuro di Paulo Dybala e a chi dovrà prenderne l'eredità, ma cresce il rimpianto per alcune cessioni realizzate nella finestra invernale. Il momento d'oro che stanno vivendo gli ex bianconeri Romero, Kulusevski e Bentancur infatti, è sulla bocca di tutti i tifosi juventini, i quali assistono increduli al loro exploit. Intanto, il Tottenham mette in risalto il forte legame che intercorre tra i 3 e lo fa attraverso uno scatto postato sulla porpria pagina Twitter, accompagnata dalla seguente frase: 'Un sacco di amore'.