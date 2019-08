di Mattia Pintus

La serata di ieri ha portato una notte inquieta nelle case juventine. A prescindere dai giudizi individuali sulle singole operazioni, la domenica di calciomercato si ​è chiusa con i fuochi d'artificio, come di consuetudine, in queste nottate d'agosto, si chiudono le sagre di paese. Al centro della scena però, non ci sono i prodotti tipici locali di qualche paesino italiano, ma vere e proprie prelibatezze gourmet. Il "buongiorno" di questo lunedì mattina, si apre quindi con un'esplosione di gusti inconsueta, specialmente se ancora non vi siete azzardati a fare colazione.



FIATO PESANTE - Se mangi male o troppo la sera, la mattina hai un saporaccio in bocca che non riesci a scacciare. Probabilmente, Fabio Paratici si sarà accontentato di poco ieri per cena, in quel di Londra. Non tanto per lo scetticismo per la cucina anglosassone, quanto per il lavoro incessante e su due fronti che ne ha animato le ore serali. Partiamo quindi dalle note dolenti: il Manchester United molla Paulo Dybala. Letto così, oltre che ad una notizia di gossip scandalistico - stile elementari - suona anche come una chiusura definitiva della trattativa per arrivare a Romelu Lukaku. Ed in parte, così potrebbe essere. Il freddo che ​è calato sullo scambio, si potrebbe però riscaldare con le luci del sole di oggi: lo United ​è stanco dei tentennamenti de La Joya, ma oggi l'argentino incontrerà finalmente la dirigenza bianconera - e Maurizio Sarri. L'occasione delle visite mediche sarà valida per mettere Dybala alla porta, qualora la Juventus decidesse di portare comunque a termine la trattativa per Lukaku. Così, l'argentino si troverà nelle condizioni di affrettare quella risposta che lo United aspetta e che, per il momento, fa sognare soprattutto l'Inter - tornata in corsa per il belga - che studia una controfferta. Anche Mandzukic, sia detto, resta momentaneamente a Torino.



PROFUMO DI ROSE - Eppure, oltre all'amaro, c'​è anche del dolce in questo risveglio. Incassato anche il colpo per il centravanti croato, legato all'uscita di Lukaku e utile pedina nelle contromosse della Juventus, Paratici potrà guardare all'altra parte di Manchester, piuttosto che ai Diavoli Rossi. Con il City, sempre ieri sera, si sono appianate le distanze per le valutazioni di Cancelo e Danilo, in merito allo scambio di terzini che Juve e Citiziens hanno intavolato. 30 milioni più il laterale brasiliano ​è quanto ha accettato Paratici per Cancelo, per una trattativa che oggi potrebbe già chiudersi. Per Danilo, in arrivo un quinquennale su cui spalmare i 15 milioni totali che il City gli avrebbe garantito fino al 2022. Ore mattutine che cominciano quindi a surriscaldarsi, per una giornata che potrà essere decisiva per il futuro imminente di tre big europee.