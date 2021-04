Nella gara di domani contro il Genoa la Juventus studierà da vicino Nicolò Rovella: il centrocampista classe 2001 è stato bloccato a gennaio dai bianconeri per 18 milioni più due di bonus più i cartellini di Portanova e Rovella, e la società ha deciso di lasciarlo in prestito in rossoblù fino a giugno 2022 per crescere senza pressioni. Secondo La Gazzetta dello Sport però la Juve starebbe pensando di anticipare la fine del prestito, e vorrebbe chiedere al Genoa di averlo in anticipo rispetto alla data concordata.