Un colpo in casa Juve. Diego Stramaccioni, difensore mancino classe 2001, sarà un nuovo giocatore della Juventus. E' fatta. Come scrive SerieBnews, "ora per il giovanissimo difensore, dopo un’estate ad alto livello, è arrivata la chiamata della Juventus: la Vis Pesaro, squadra che aveva ingaggiato il giocatore, riceverà una contropartita economica come valore del giocatore, ma potrà comunque usufruirne dei diritti sportivi fino alla fine della stagione. La Juventus infatti lascerà Stramaccioni in prestito fino a giugno a Pesaro".