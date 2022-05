Ci siamo, la fumata bianca è arrivata. Continua il matrimonio tra la Juve e Filippo Ranocchia, che ha deciso di rinnovare fino al 2026. Manca solo l'ufficialità, ma ormai è tutto fatto. Reduce da un'ottima stagione in Serie B con la maglia del Vicenza, il centrocampista classe 2001 si è dimostrato un giocatore maturo, impressionante per cifra tecnica e personalità, in rampa di lancio e pronto al salto definitivo, dopo la positiva esperienza in cadetteria e quella altrettanto promettente in C con l'Under 23 bianconera.



Il suo futuro, però, non sarà necessariamente a Torino: alla corte di Massimiliano Allegri, infatti, Ranocchia avrebbe davvero tanta concorrenza nel suo ruolo di mezz'ala, considerando che solo tra i 2001/2003 la Juve può già contare su Nicolò Rovella, Nicolò Fagioli e Fabio Miretti. Sulle sue qualità, comunque, non ci sono dubbi, e proprio per questo i bianconeri hanno fatto di tutto per blindarlo nonostante le numerose richieste ricevute. Su di lui, ora, sono forti Udinese e Verona, che si sono già attivate nei giorni scorsi. Due piste da seguire, ma solo con la formula del prestito: il cartellino rimarrà ben saldo nelle mani della Juve.