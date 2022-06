Dopo un leggero rallentamento, la svolta. Il rinnovo di De Sciglio si farà, l’esterno fedelissimo di Allegri, ultimo rimasto nella lista dei calciatori in scadenza con il futuro ancora in bilico, continuerà a vestire la maglia bianconera.



Come riporta Sky Sport, la firma e l’annuncio potrebbero arrivare già nelle prossime ore: per De Sciglio un contratto triennale che lo legherà alla Juventus fino al 2025. Il calciatore, dopo aver dato la sua priorità a Madama, quindi, sposa la politica del club, accettando un rinnovo al ribasso sui 1,5 milioni netti a stagione, bonus compresi, rispetto ai 2,7 attuali.