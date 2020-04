C'è il via libera per il rinnovo di Gigi Buffon, e arriva direttamente dal presidente della Juventus Andrea Agnelli. Tuttosport conferma che il portiere bianconeroquando poi deciderà se appendere definitivamente i guantoni al chiodo oppure continuare ancora. Pochi giorni fa Totti e Cannavaro avevano scherzato sul futuro di Super Gigi in diretta Instagram: "​Te lo dico io, vuole giocare fino a cinquant'anni - le parole dell'ex giallorosso -. Ma può giocare altri due-tre anni, tanto sta in porta e fa il secondo!".