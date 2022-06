Come racconta il Corriere dello Sport, alla Continassa si respira fiducia crescente e anche nel mondo bianconero l’entusiasmo cresce, anche perché la conclusione positiva dell’affare si avverte anche in altri contesti e da altri segnali. Come l’arrivo, nei giorni scorsi, nel garage della vecchia residenza torinese di Pogba del parco auto del campione e come gli ammiccamenti degli amici italiani del francese che lasciano intendere qualcosa di positivo in arrivo per i tifosi juventini. Il conto alla rovescia è in corso: intesa, firme, annuncio. Sono i giorni del ritorno di Paul.