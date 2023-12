Juve, chi è Adzic, il nuovo acquisto per il futuro



Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, Vasilije Adzic viaggerà in Italia nella seconda settimana di gennaio per sottoporsi ai test medici in qualità di nuovo giocatore della. Il talento nato nel 2006 si unirà per una cifra di €2 milioni, con ulteriori €1 milione di bonus facili e altri bonus extra per il potenziale, per un pacchetto totale di €5 milioni. La trattativa si concluderà con l'esito positivo dei test medici e il completamento delle formalità contrattuali. La Juventus è determinata a consolidare il suo roster con giovani talentuosi, e Adzic rappresenta una prospettiva promettente per il futuro della squadra.Dopo la firma del contratto e le formalità,non si fermerà a Torino. Il classe 2006 terminerà la stagione al Budućnost Podgoric in Montenegro, per poi approdare alla Juventus dalla prossima estate.Nell’aprile 2022, Adzic, giovanissimo, ha fattoi l suo debutto con la prima squadra, debutto bagnato con gol. Una rete che gli ha permesso di essere il secondo calciatore più giovane a segnare nel campionato montenegrino: per lui, bruciare le tappe è ormai un’abitudine. In questa stagione, lo score dice: 19 presenze 5 gol e 1 assist in campionato, 2 presenze nei preliminari di Champions League, 2 presenze 1 gol e 1 assist nei preliminari di Europa League. Può partire in mezzo al campo, così come da esterno alto: la duttilità, dote tanto apprezzata nel calcio moderno, è una sua caratteristica. Tecnica, creatività e tiro dalla distanza completano il quadro di questo ragazzone alto