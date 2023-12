Come anticipato dal direttore sportivo, ora è ufficiale:hanno concluso i dettagli per il passaggio di Deanin prestito. La cessione sarà formalizzata all'apertura della finestra di mercato il 1º gennaio. L'accordo sottolinea la volontà di entrambi i club di favorire lo sviluppo del giovane talento attraverso esperienze di gioco significative. Questo trasferimento offre a Huijsen l'opportunità di mettersi in mostra e crescere nel contesto competitivo della Serie A, promuovendo la sua evoluzione come giocatore. La trattativa testimonia l'attenzione della Juventus nel plasmare il futuro dei suoi prospetti.