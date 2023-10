Prestazioni come quelle recentemente dimostrate da, o simili a quelle offerte con il suo club contro le squadre bianconere e nerazzurre in, hanno chiaramente impressionato anche possibili acquirenti stranieri.è on fire. Questo perché, al di fuori dell'Italia, sono pochi gli esterni offensivi che possiedono un dribbling e un tiro curvo paragonabili a quelli di Domenico. La sua eccezionale performance a San Siro, per esempio, ha lasciato diversi dirigenti inglesi a bocca aperta.Tuttavia, sorge la questione seaccetterà mai di cambiare nazione per cercare di vincere un trofeo importante o per partecipare alla, una competizione in cui non ha mai avuto modo di testare il suo talento. Oppure aspetterà una grande squadra italiana, iscritta alla prossima edizione della Champions che si preannuncia rinnovata, con 36 partecipanti? All'età di trent'anni, che compirà l'1 agosto, l'imminente finestra di trasferimento potrebbe rappresentareper la sua carriera. Anche il Sassuolo, che regolarmente cede uno o al massimo due dei suoi giocatori chiave ogni anno, potrebbe alla fine essere disposto a soddisfare il desiderio dell'attaccante esterno, che fa parte del club neroverde sin dal 2010, compresi gli anni trascorsi nel settore giovanile.Tuttavia, come in passato, il problema potrebbe essere il prezzo richiesto, poichéha sempre stabilito il valore dia 30 milioni di euro, una cifra che non sembra eccessiva considerando le prestazioni che il giocatore sta offrendo in questo autunno, in cui continua a sfoggiare magie sia con la maglia del Sassuolo che con quella dell'Italia. Ed è per questo che lanon ha abbandonato l'idea di acquisirlo, che sia durante la finestra di trasferimento di gennaio o di giugno. Tuttavia, la Signora non può permettersi di abbassare la guardia, poiché ci sarà sicuramente concorrenza, e se Carnevali dovrà cedere il suo numero 10, non farà sconti.