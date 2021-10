Un giorno in più può cambiare la. Da una sosta all'altra, il calendario delle qualificazioni in Sudamerica sta comunque mettendo a dura prova tutti. Ma soprattutto giocatori e club, che hanno subito da riaffrontare la ripresa dei campionati.Qualcuno sarà costretto agli straordinari. Qualcun altro no.Quattro giocatori impegnati dall'altra parte dell'oceano, come racconta il Corriere dello Sport: Dybala è rimasto a Torino e sarebe stato il quinto. Ma Cuadrado, Alex Sandro, Bentancur e Danilo sono partiti. E sono quattro giocatori che spostano, eccome. In particolare il primo dell'elenco: la Colombia è scesa in campo ieri e Juan è stato titolare. Da lui dipende anche il modulo dei bianconeri. E se la coppia Danilo-Alex Sandro può avere rimpiazzi ben definiti come De Sciglio e Pellegrini, la coperta corta a centrocampo potrebbe portare agli straordinari proprio Cuadrado e Bentancur. In attesa di capire meglio le condizioni di Weston McKennie.