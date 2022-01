Prime pagine dei quotidiani oggi in edicola dedicate alla Juventus, tra campionato - il 6 gennaio i bianconeri sfidano il Napoli - e calciomercato.



Corriere dello Sport: "Juve, tutto contro", il titolo del Corsport. "Tre big match di fila, i casi di Covid e Morata: avvio terribile per Allegri".



Tuttosport: Ancora Juve protagonista, ma stavolta in chiave mercato: "Juve, prendi Icardi", il titolo del quotidiano torinese. A darlo è direttamente Luca Toni, che in un'intervista esclusiva aggiunge: "Mauro porterà 15 gol".



