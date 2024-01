Djalò alla Juve: le cifre



I numeri di Djalò

La Juventus sta per chiudere l'arrivo di, dopo la partenza in prestito di Deana Roma. Il club bianconero ha raggiunto un accordo con il Lille,L'accordo prevede uncon la possibilità di ulteriori. Questi sono i dettagli finanziari dell'intesa tra Juventus e Lille per Tiago Djaló. Dopo la definizione degli ultimi dettagli da parte degli agenti del giocatore, DIl classe 2000 ha già dato il suo consenso al trasferimento a Torino, e ora attende solo la firma del contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi quattro anni.Con 102 presenze e 3 reti, Djaló ha accumulato esperienza in campo con la maglia del Lille. Di nazionalità portoghese con passaporto guineano, il giocatore ha sviluppato le sue abilità nelle giovanili di Milan e Sporting Lisbona. Inoltre, è stato convocato per la nazionale maggiore del Portogallo in tre occasioni.